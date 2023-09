Europei maschili volley 2023 | l’Italia piega 3-2 la Germania | ora la Macedonia agli ottavi

(Di mercoledì 6 settembre 2023)ha sconfitto 3-2 la. I rivali tedeschi si sono rivelati particolarmente ostici, tanto che la gara si è protratta per oltre due ore.però, seppur non giocando una partita perfetta, hanno conquistato la vittoria al quinto set, concludendo la fase a gironi senza sconfitte. Ora, gli azzurri, in questidi, dovranno affrontare ladel Nord, partita in programma per questo sabato a Bari. La gara vede scendere in campo due squadre equilibrate.fatica a entrare in partita durante le prime battute di gioco, mentre lasi rivela essere un avversario valido. Sfruttando gli errori dei tedeschi e grazieatleti che riescono a massimizzare la possibilità di ...

