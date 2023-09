Europee | Lollobrigida | ' non esiste alcuna proposta di modifica soglia sbarramento'

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Nondepositata o discussa nell'ambito della maggioranza che preveda modifiche delladiper le elezioni. Le illazioni giornalistiche su presunti dossier sono prive di fondamento. L'agitazione isterica di alcuni opinionisti risulta non solo ingiustificata, ma ne qualifica anche la incapacità di approfondimento e doverosa verifica delle notizie. Infine stupisce che alcuni, anche nel centrodestra, commentino notizie infondate probabilmente diffuse solo al fine di divaricare una maggioranza coesa come non mai". Lo dichiara il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco

Certo, se la doppia tentazione di Schlein e Meloni si avverasse, ledi giugno sarebbero una ... il ministro. Anche se un impegno europeo sarà chiesto con ogni probabilità anche al ...... e in forma di domanda: "E se mi candidassi io, come capolista allein tutte le ...Arianna per un seggio a Bruxelles al fianco del marito e ministro dell'Agricoltura Francesco. Una ...Non è infatti escluso un abbassamento della soglia di sbarramento per le prossime elezioni. Dello stesso parere il ministro dell'Agricoltura Francescoche tiene a ribadire come '...

Ultimo'ora: Europee: Lollobrigida, 'non esiste alcuna proposta di ... La Svolta

La campagna elettorale per le Europee è iniziata, ormai tutti i partiti hanno cominciato ... un discorso di questo tipo - prosegue La Stampa - è suo cognato, il ministro Lollobrigida. Anche se un ...Ai partiti più grandi proprio non conviene abbassare la soglia di sbarramento per le europee dal 4 al 3%, portandola cioè a livello di quella vigente per le elezioni politiche. Neppure a Fratelli d’It ...