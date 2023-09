Europee | listone con Fi? Per Iv ' impossibile' | rumors su Moratti in lista ' Centro' **

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Italia Viva e Forza Italia sono in famiglie politiche diverse, noi siamo nell'area di Renew Europe, ilalle europee non è uno scenario possibile". E' la coordinatrice di Iv, Raffaella Paita, fedelissima di Matteo Renzi, a ridimensionare di prima mattina in tv le indiscrezioni su un lavorio che sarebbe in corso per dare vita a un '' centrista alle europee che coinvolga anche Forza Italia. In ambienti centristi alla Camera l'ipotesi in realtà non viene considerata del tutto improbabile. "Lo scorso anno Forza Italia stava attorno al 5%, poi Berlusconi è riuscito a farla salire fino all'8% in campagna elettorale. Ma Berlusconi ora non c'è più...". Ma da parte dei renziani, il mood resta al momento tutt'altro: nessunacon Fi ma piuttosto cercare di andarsi a prendere i voti azzurri. "Vedo lo ...

Noi siamo nell'area di Renew Europe (che fa riferimento a Emmanuel Macron", ilallenon è uno scenario possibile. Inoltre vedo lo spazio del centro all'interno del Centrodestra ...'Italia viva e Forza Italia sono in famiglie politiche diverse, noi siamo nell'area di Renew Europe, ilallenon è uno scenario possibile. Inoltre vedo lo spazio del centro all'interno del centrodestra ridursi progressivamente. Questa destra sta rispedendo al mittente tutte le battaglie ...ROMA " "Guardi, ne ho parlato anche con la renziana Raffaella Paita . Fanno bene Matteo Renz i e Forza Italia a dire no alla riduzione della soglia di sbarramento per le. Ma adesso occorre mettere da parte alcuni personalismi e lavorare a un cantiere comune per una lista del centro forte, evitando che facciano il pieno solo due partiti in Italia". Abbonati per ...

Ultimo'ora: **Europee: listone con Fi Per Iv 'impossibile', rumors su ... La Svolta

Non c'è alcun listone unico nell'area di centro, per ora, in vista delle elezioni europee. Lo hanno detto chiaramente a Omnibus sia Alessandro Cattaneo di Forza Italia che Raffaella Paita di Italia ...Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Italia viva e Forza Italia sono in famiglie politiche diverse, noi siamo nell'area di Renew Europe, il listone alle europee non è uno scenario possibile. Inoltre vedo lo ...