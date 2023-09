Europee | Gozi | ' Renew mai alleata di estrema destra'

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Da Vienna, dove ci siamo riuniti per tre giorni con il gruppoEurope, mandiamo un messaggio molto chiaro a chi - a Roma, a Bruxelles o in qualsiasi altra capitale europea - continua a vaneggiare riguardo a una futura collaborazione della nostra forza liberale, democratica, riformatrice con l'o l'sinistra.Europe non sarà mai, né adesso né dopo le elezioni del 2024, con le forze nazionaliste e sovraniste che hanno come unico scopo quello distruggere l'Unione europea. Se il Ppe vuole assumersi la responsabilità di rompere l'accordo sul quale abbiamo fondato questa legislatura e inseguire queste forze illiberali, si accomodi pure. Ma si mettano in pace l'anima Tajani, Weber, Metsola o chi per loro: noi non saremo mai ...

... è l'eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo Sandro,... Alleognuno è destinato a correre per s e lì ci si conterà al termine dell'impresa. Nella ...Matteo Renzi fonda la lista "Il Centro" e si candida alle elezioni. Italia viva non si scioglie: il partito sceglierà il suo organigramma. "Comunque Iv non ... L'europarlamentare Sandroha ......impegno diretto alle prossime elezioniè una buona notizia per tutti coloro che si riconoscono nelle forze democratiche, liberali e riformatrici, in Italia e in Europa', commenta Sandro, ...

Europee: Gozi, 'bene impegno Renzi, Renew unico argine contro estremismi e populismi' La Gazzetta del Mezzogiorno

Amato con la sua richiesta di verità ai francesi su Ustica ha rafforzato l'asse tra Renzi e i macroniani. La Grecia sta realizzando la sua Cinecittà: tempi duri per Sangiuliano e Maccanico. Le pillole ...Matteo Renzi fonda la lista «Il Centro» e si candida alle elezioni europee. Italia viva non si scioglie ... L'europarlamentare Sandro Gozi ha plaudito alla scelta di Renzi di candidarsi in prima ...