Europa League | calendario delle italiane | tutte le sfide

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Archiviato il sorteggio e le prime giornate di campionato in Serie A, le dueche lo scorso anno si sono qualificate per l’hanno conosciuto anche ilpartite che dovranno affrontare in questa prima fase a gironi. I sorteggi hanno certamente sorriso alle dueche sono state inserite in due raggruppamenti che vedrà giallorossi e nerazzurri con il favore dei pronostici per accedere al turno successivo: la Roma dovrebbe vincere agevolmente il gruppo con Sheriff Tiraspol, Servette e Slavia Praga, mentre l’Atalanta dovrà superare lo scoglio Sporting Lisbona prima di affrontare Rakow e Sturm Graz., qualeper Roma e Atalanta? Prima giornata 21 settembre (ore 18.45) ...

Arabia Saudita, mercato estivo: tutti gli acquisti dall'. Saudi Pro, ecco i possibili colpi last minute . Anche due allenatori nel tornado del mercato arabo . Arabia Saudita, mercato ...Ieri sera il sito dell' As Roma ha reso noti con un comunicato ufficiale i giocatori inseriti all'interno della lista Uefa che parteciperanno alla fase a gironi dell'. I giallorossi inizieranno il loro cammino nella competizione il 21 settembre in casa dello Sheriff Tiraspol e poi affronteranno anche Servette e Salvia Praga . Come già annunciato i ...... sfiorando per un momento quella che sarebbe stata un'incredibile qualificazione in Champions; e poi ha raggiunto pure le semifinali di, uscendo sconfitta di misura contro la ...

MOURINHO: "Finale Europa League Se dico quello che penso prendo 10 giornate di squalifica..." (VIDEO) LAROMA24

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...ROMA – Dopo la storica qualificazione in Europa League ottenuta la scorsa stagione, il Brighton di De Zerbi non sembra volersi fermare. In estate sono stati ceduti giocatori importanti come Caicedo e ...