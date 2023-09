Europa invasa dai migranti | numeri da non credere Rischio guerra ibrida

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Il numero diche hanno presentato domanda di asilo nell'Unione europea è aumentato del 28% nella prima metà di quest'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tra gennaio e la fine di giugno di quest'anno, l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha dichiarato che sono state presentate 519.000 richieste di asilo nel blocco dei 27 Paesi e nei Paesi associati, Svizzera e Norvegia. Ciò fa sì che l'Ue sia sulla buona strada per ricevere più di un milione di richiedenti asilo quest'anno, il numero più alto dal 2015-2016, quando si era registrato un enorme afflusso, soprattutto di siriani in fuga dallanel loro Paese. Nel 2015 l'ha ricevuto 1,35 milioni di richieste di asilo, poi nel 2016 ci sono state altre 1,25 milioni di domande. Isono calati nel 2017, dopo che l'Ue ha ...