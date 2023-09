Estorsione e camorra | operazione dei Carabinieri in corso

(Di mercoledì 6 settembre 2023) In queste ore, nelle province di Avellino e Caserta, idel Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino, con il supporto dei Comandi competenti per territorio, stanno dando ...

... nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti all'organizzazione camorristica denominata Clan Pagnozzi, gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei delitti di usura edaggravati dal ...... nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti all'organizzazione camorristica denominata Clan Pagnozzi, gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei delitti di usura edaggravati dal ...Gli incidenti stradali accomunati alle rapine, agli omicidi per, a mafia,, i femminicidi. Ma la violenza maschile è una piaga specifica che per troppo tempo è stata silenziata o ...

Camorra. Usura ed estorsione aggravati dal metodo mafioso tra ... Punto Agro News.it

Il clan Vollaro é stato tra i più sanguinari e potenti gruppi criminali della storia della camorra. La sua eoccaforte era Portici ...Il pentito Gianluca Noto: «Chiamò i Licciardi per trovare una soluzione. Nonostante l’intervento, Giannelli ha continuato a prendere soldi» ...