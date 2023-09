Esplode un camper | morto un bambino | cosa è emerso nelle indagini sul fornello da cucina

Leggi su today

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Dueche esplodono e undi 10 anni: è il dramma avvenuto il 31 agosto scorso in Sardegna, in un campeggio a Bados, spiaggia tra Olbia e Golfo Aranci, in provincia di Sassari.dallefinora? Dopo essere stati ascoltati dal pubblico ministero che indaga...