Equitazione | Europei dressage e paradressage Riesenbeck 2023 | i risultati di mercoledì 6 settembre E’ iniziato il dressage

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La seconda giornata deglidie para, per quanto riguarda il mondo dell’, sono andati in archivio. Ecco come sono andate le cose sui campi di gara diCon il primo turno di esibizioni èil programma di gara della specialità, che mette in palio tre pass a squadre per le Olimpiadi di Parigi 2024. A livello individuale è il britannico Carl Hester, su Fame, a comandare la classifica, con uno score di 78.540%, con alle sue spalle i teutonici Isabelle Werth, seconda in sella a DSP Quantaz (77.174%), e Matthias Alexander Rath, terzo su Thiago GS (74.845 %). A squadre la classifica, che ha visto solo due dei quattro concorrenti per singola ...

Finalmente glidi salto ostacoli sono stati programmati in Italia e, in particolare, a ... In Italia forse siamo un po' indietro per capire l'che è una disciplina super nobile e, ...Rcs Sport aglidiCinque giorni di gare mozzafiato e performance sportive emozionanti accompagnati da due eventi Cairo RCS agli Italia. Open to Meraviglia " FEI Jumping European Championship ...L'asso rossocrociato era alla nona partecipazione agli: finora nell'individuale il miglior piazzamento era stato il 6º posto del 2003, invece a squadre con la Svizzera vantava già due ori nel ...

Europei di Equitazione a Milano, emozioni a San Siro Io Donna

Un giorno di sport a Sant'Elpidio a Mare ha richiamato cultori di diverse discipline, curiosi e amministratori. 37 associazioni hanno promosso lo sport cittadino e si sono esibiti campioni europei e m ...La prima giornata di gare degli Europei 2023 di dressage e paradressage di equitazione, in corso di svolgimento a Riesenbeck, in Germania, si è conclusa. Ecco come sono andate le cose nei concorsi odi ...