EnGarde | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

(Di mercoledì 6 settembre 2023) En Garde! è un affascinante gioco d’azione che ha origini umili come progetto studentesco nel lontano 2018. Tuttavia, il team Fireplace Games ha trasformato questo semplice prototipo in un’avventura coinvolgente pronta per il mercato. Questo gioco ci trasporta in un mondo umoristico e avvincente, dove l’azione e l’ilarità si fondono per dar vita a una storia di spadaccini, intrighi e risate. In questa, esploreremo le avventure, i combattimenti e le situazioni comiche che rendono En Garde! un’esperienza unica nel suo genere. Un Mondo di Azione e Risate En Garde! ci porta in una città spagnola controllata dal temuto Count-Duke, un tiranno con il potere militare ed economico. Qui entriamo nell’armatura di Adalia de Volador, una spadaccina dal cuore d’oro e un’intrepida anima ribelle. La città, una volta prospera e vivace, è ora avvolta nell’ombra ...