Energia e clima nel rapporto transatlantico Il Live Talk con Derentz e Margheri

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Mai come in questi ultimi anni le questioni energetiche etiche si sono intrecciate con – e hanno rimodellato – le relazioni internazionali. Dalla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina e la spinta al distaccamento europea, alla corsa per l’accesso alle materie prime critiche che sottendono alla transizione ecologica. Su questo sfondo, la relazione transatlantica acquisisce ancora più importanza: la convergenza tra Unione europea e Stati Uniti può flettere le sorti della corsa verso il net zero. Ma le sfide non mancano. Queste le premesse dell’ultimodi Formiche.net, a cui hanno partecipato Landon, senior Director del Global Energy Center dell’Atlantic Council, e Marco, Presidente del ramo Italia del World Energy Council, nonché membro del Board of Directors del ...