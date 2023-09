Empoli | Baldanzi | «Sono contento di essere rimasto»

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Le parole di Tommaso, centrocampista dell’: «Vogliamo rialzarci e io voglio fare di tutto per aiutare la squadra» Tommaso, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato della sua decisione di rimanere all’in questa ultima sessione di calciomercato. Di seguito le sue parole. «Nessuno ovviamente ha mai chiamato me, lo avranno fatto con l’. Quello che posso dire che è chedie che la nostra partenza non è stata buona ma abbiamo tutto per rialzarci. E io vogliouno di quelli che darà una mano per farlo».

Il procuratore Pastorello, durante un’intervista a SportMediaset, ha parlato dell’accostamento del suo assistito ai giallorossi Baldanzi rimane all’Empoli. Quest’estate, il giovanissimo attaccante dei ...Pastorello ha rivelato alcuni retroscena di mercato sul trequartista dell'Empoli, ricercato soprattutto dal club giallorosso e dalla Fiorentina ...