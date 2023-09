Emmanuelle Beart e l’incesto svelato in un documentario | cosa è successo

(Di mercoledì 6 settembre 2023)ha rivelato in un docu-film di essere stata vittima di un incesto tra i 10 e i 14 anni. L’attrice ha partecipato altelevisivo Un silencie si bruyant, che sarà trasmesso in Francia da M6, in cui diverse persone hanno condiviso il racconto dei loro abusi sessuali subiti in famiglia. L’attrice però non ha voluto rivelare il nome di chi abusato di lei, sottolineando che non era suo padre Guy. Laè la voce narrante di “Un silencie si bruyant”, film co-diretto insieme alla regista franco-ucraina Anastasia Mikova.non aveva mai parlato di questi episodi, resi terrificanti dalla narrazione: “Ho 11 anni, è notte, ne sono certa, mi stai strappando il sonno e ho molto freddo, ma dalla mia bocca non escono urla, ho la bocca cucita. Mio padre, ...

Emmanuelle Beart è stata vittima di incesto per ben quattro anni: a salvarla dal molestatore è stata sua nonna.L'attrice francese non nomina il suo presunto molestatore nel documentario e fa sapere che non è stato il padre ...