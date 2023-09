Emmanuelle Beart | “Da bambina sono stata vittima di incesto”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Dafuidi. Lo ha rivelato l’attrice francesenel documentario Such a Resounding Silence che verrà trasmesso sulla tv francese a fine settembre. La oggi 60enne, che ha coprodotto e codiretto il film, non ha mai nominato il suo molestatore ma lo ha descritto nel film con ampi dettagli.ha affermato che inizialmente non voleva parlare della sua esperienza, ma solo di altri sopravvissuti all’poi grazie al loro coraggio si è aperta. Durante la presentazione alla stampa del documentario l’altra regista, Anastasia Mikova, ha spiegato che il presunto aggressore non era il padre di. I giornalisti presenti hanno però potuto vedere uno stralcio del film dove la voce fuori campo ...

è stata vittima di incesto da bambina. E, a salvarla, è stata la nonna. Lo rivela la stessa attrice francese in un documentario.non nomina il suo presunto molestatore nel ...L'attrice franceseBéart, nota per film come 8 donne e un mistero e Nelly e Mr. Arnaud e La bella scontrosa , ha raccontato in un documentario l'incesto che ha subito quando aveva 11 anni. Béart non ha ...Anastasia Mikova, co - regista del progetto, ha rivelato alla stampa che 'l'aggressore dinon era Guy Béart', suo padre, celebre cantante morto nel 2015. La precisazione è stata fatta da ...

Emmanuelle Beart rivela in un documentario: "Da bambina fui vittima di incesto" La Gazzetta dello Sport

L'attrice francese Emmanuelle Béart ha rivelato pubblicamente di essere stata vittima di incesto fra i 10 e i 14 anni, in un documentario che ha codiretto e che andrà in onda il 24 settembre sul ...L'attrice francese Emmanuelle Beart è stata vittima di incesto da bambina e a salvarla è stata la nonna. Lo rivela la stessa attrice in un documentario. Beart, che ha vinto un premio César per “Manon ...