Emissione francobolli Gina Lollobrigida

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Poste Italiane comunica che oggi 6 settembre 2023 viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le eccellenze dello spettacolo”, dedicato a, relativo al valore della tariffa B pari a 1,25€. Tiratura: duecentocinquantamilaventi esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Tiziana Trinca. La vignetta riproduce un ritratto diin primo piano su una pellicola cinematografica; in alto, a destra, si staglia la firma dell’attrice italiana. Completano il francobollo la legenda “”, e “1927 ...