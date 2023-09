Emergenza in aereo | Quando la diarrea ferma volo internazionale

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023)in: L’incredibile ritorno ad Atlanta a causa di un attacco difulminante a bordo di un areo diretto a Barcellona Nella serata di venerdì scorso, unintercontinentale della Delta Airlines ha fatto ritorno all’aeroporto di Atlanta in modo inaspettato a causa di un evento straordinario: un passeggero colpito da un improvviso e imbarazzante attacco difulminante. L’incidente ha generato non solo disagio tra i passeggeri ma ha anche richiesto una drastica inversione di rotta per gestire questa insolitaa bordo. Il comandante dell’ha contattato immediatamente la torre di controllo, segnalando un “problema di rischio biologico” a bordo e annunciando l’intenzione di far ritorno all’aeroporto di partenza. Il ...