Elicottero precipita a 1700 metri di quota in Valtellina | tre feriti di cui uno grave In corso indagini sulle cause dell’incidente

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Nella serata di martedì 05 settembre si è verificato un incidente aereo in. Unprivato austriaco con a bordo tre persone èto attorno alle 20:45 in territorio di Gerola Alta, nei pressi dei laghi di Trona, in provincia di Sondrio,Alpi Orobie. Salve le tre persone che vi erano a bordo: due di solo hanno riportato solamente delle ferite, mentre il pilota, di nazionalità svizzera, versa in condizioni più gravi, con lesioni più preoccupanti. Sul luogo, a circadi, sono intervenuti i soccorritori di Vigili del fuoco e Socalpino e del Sagf, il socalpino Guardia di finanza. I tresono stati prima medicati e soccorsi sul ...

Le tre persone che viaggiavano a bordo dell'sono state soccorse immediatamente dai sanitari e trasportate in ospedale in elisoccorso e ambulanza. La dinamica dell'incidente - fa sapere il ...La dinamica dell'accaduto è in fase di accertamento: sembrerebbe che l'abbia sfiorati i cavi dell'alta tensione. Scarica il PDF paginaTre le persone coinvolte nel brutto incidente avvenuto sulle Orobie nei pressi dei laghi di Trona al confine con la ...

Elicottero precipita in Valgerola, due feriti gravi SondrioToday

Incidente aereo nella serata di oggi in Valtellina. Un elicottero straniero è precipitato sulle Alpi Orobie in territorio di Gerola Alta, in provincia di Sondrio. I tre membri dell’equipaggio si ...Potrebbero emergere a breve novità importanti in merito all’inchiesta sulla tragedia avvenuta a Castelpagano – Apricena – il 5 novembre scorso, quando un elicottero di Alidaunia partito da San Domino, ...