Elezioni Villaricca Di Rosa PD | Cerchiamo una sintesi con PER e M5S

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 6 settembre 2023), la segretaria del Pd Antonella Di: Lavoriamo per un centrosinistra unito, un obiettivo condiviso da sempre Sempre più incandescente il clima politico ain vista dellecomunali. Partiti e liste civiche sono sono in fermento per trovare collocazioni. Il polo più attrattivo – negli ultimi giorni – sembra essere quello che vede attualmente Nicola Campanile candidato Sindaco che, proprio ieri, ha visto l’avvicinamento anche del Progetto ONDA. Sono giorni incerti e anche il PD locale – sollecitato anche dai vertici – cerca unaper entrare nella in quella coalizione. Voci forti addirittura avrebbero visto il partito vicino a compagini di centrodestra tanto da costringere la segreteria cittadina ad una smentita di cui abbiamo reso ...