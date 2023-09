Elettra Lamborghini replica a Malgioglio dopo lo sfogo | “Dimmelo in faccia!”

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Solo qualche giorno fa, Dagospia ha raccontato l’attrito tra Cristianoedalla serata evento che si è tenuta al Padova Pride. Per la precisione, il noto paroliere avrebbe avuto un alterco con l’agente della cantante, il quale aveva chiesto a lui di far esibire primain quanto c’era un aereo privato ad attenderla. Da qui lodimirato alla ricca ereditiera, paragonata da lui ironicamente a Lady Gaga.il caos emerso, laha voluto commentare le voci e non è mancata la contromossa. Cristianovs: caos al Padova Pride Verso le ultime battute della serata evento del Padova Pride, la situazione si sarebbe ...

In questi giorni la lite tra le due dive sta continuando ad imperversare e far divertire il web. Tutto risale a sabato scorso, quando Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini dovevano essere entrambi impegnati ad esibirsi al Padova Pride Village . Apparentemente fino a quella sera nulla è sembrato succedere. Le criticità sono iniziate due giorni dopo, ...

Elettra Lamborghini sulla lite con Malgioglio: Rispetta l'orario, se hai un problema dimmelo Fanpage.it

Cristiano Malgioglio rompe il silenzio dopo il litigio con Elettra Lamborghini, cominciato dietro le quinte del Padova Pride.Vedremo chi vincerà la sfida in famiglia. Un cantante molto famoso è letteralmente furioso con Elettra Lamborghini. Volano parole grosse e i fan sono senza parole in quanto non pensavano che l’ex ...