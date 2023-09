(Di mercoledì 6 settembre 2023) Scopriamo insiemepotremo vedereinsu: l'acclamato film targato Pixar è tra i 10 film di maggior successo del 2023.ha appena rivelato che la giovane donna di Fuoco Ember e il ragazzo di Acqua Wade del film Disney e Pixararriveranno sulla piattaformadal 13 settembre. Lo stesso giorno debutteranno anche il documentario sul making-ofc'è Chimica: La storia dietroe il cortometraggio dei Pixar Animation Studios L'appuntamento di Carl con l'amatissimo cane parlante Dug. Inoltre, a partire da oggi e fino al 20 settembre, i nuovi clienti e coloro che riattiveranno la sottoscrizione potranno abbonarsi aal prezzo di 1,99 € al mese per ...

Quarta piazza per il film di animazione Disney/Pixar,, che porta a casa poco più di 127mila euro, toccando quota 6,3 milioni.in quinta posizione l'horror Demeter - Il risveglio di ...

Elemental debutta in streaming su Disney+: ecco quando Movieplayer

Scopriamo insieme quando potremo vedere Elemental in streaming su Disney+: l'acclamato film targato Pixar è tra i 10 film di maggior successo del 2023.Dopo un debutto disastroso in sala, il nuovo film Pixar ha recuperato terreno al box-office superando i 470 milioni di dollari a livello globale.