Egonu l’ennesimo talento mortificato in Italia | perché il capo non vuole essere messo in ombra Gramellini

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Di Paolae della sua auto-esclusione dalla Nazionale scrive Massimosul Corriere della Sera. Paolaè una delle pallavoliste più forti del mondo e solo un Paese che mortifica sistematicamente i talenti — in tutti i campi, non soltanto quelli di gioco — poteva relegarla in panchina agli Europei (persi malamente) e indurla a lasciare la Nazionale ad appena 24 anni e alla vigilia delle qualificazioni olimpiche. Non conosco, ma da Maradona in giù ho bazzicato tanti fuoriclasse dello sport, dell’arte e dell’imprenditoria. Sono un po’ tutti uguali. Bizzosi, anarchici, insolenti e pieni di sé (, DiEGO, quando il destino è nel nome). In una parola alla moda: divisivi. Mentre oggi il mantra ipocrita delle aziende è «fare squadra», sacrificando l’iniziativa individuale alla ...