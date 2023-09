Effetto-Schlein? Sì | per il governo | sondaggio | come godono Meloni e Salvini

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L'estate militante di Ellye del suo Pd che doveva mettere alle corde il, si è rivelata un balsamo, sì, ma per l'esecutivo, che da polemiche e scandali più o meno costruiti ad arte, è uscito con più consensi rispetto a prima. A rivitalizzare il Pd non sono servite né le battaglie mediatiche contro la Santanchè, né le questioni legate al minimo salariale o all'aumento del prezzo della benzina. Men che meno hanno avutole varie polemiche mediatiche sull'incombente pericolo fascista, sul sovranismo die sui parenti in tv, ale nel partito. Agli italiani, evidentemente, tutte queste beghe da pollaio non interessano. Vogliono vedere risultati concreti e a giudicare dai numeri, quelli che ha ottenuto fin qui l'esecutivo li soddisfa. A dirlo sono ...

L'oggettivo è un attacco a due punte. Quello involontario, o certamente non voluto da, è che il leader del correntone di minoranza, sconfitto alle primarie e scontento della direzione ...Inoltre si corre il rischio di attivare undomino. Dopo aver ritoccato al ribasso la soglia ... Non ho capito cosa ne pensa la. C'è uno spazio politico per il centro alle Europee ...Sarebbe infatti vista come una mossa dal duplice: potrebbe favorire i partiti più piccoli ... "Se la linea disarà di sudditanza a Giuseppe Conte, Azione dice 'buona vita'. Se nel Pd ...

Sondaggi, effetto Schlein al contrario: fa bene solo ai partiti di governo Il Tempo

Un punto di elettorato vale relativamente poco in termini assoluti, ma ha un effetto importante sui seggi che si attribuiscono ... personale come capolista ovunque), tutti voti tolti ad Elly Schlein.Le polemiche sulle spese militari e il Jobs act per prendere voti al M5s. L’ala moderata del partito non apprezza. I rischi di una soglia al 3 per cento. Se il Pd va peggio del 2019 anni fa sono guai.