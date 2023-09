Edoardo Tavassi | programma radio e in TV per l’ex concorrente del Grande Fratello VIP

(Di mercoledì 6 settembre 2023), exdel GF VIP 7, sta per tornare in televisione con un nuovotelevisivo suCusano Campus e Cusano Italia TV. L’annuncio è stato fatto da Turchese Baracchi, anticipando “momenti importanti della stagione 2023” e promettendo un’esperienza televisiva esplosivadel GF VIP 7,, sta per fare il suo ritorno in televisione, prendendo il posto lasciato vacante da Jessica Selassi. Il progetto è stato ufficializzato da Turchese Baracchi, e gli appassionati possono aspettarsi un’esplosiva stagione 2023 con il suo coinvolgimento. Scopri di più su questa nuova avventura televisiva e su cosa ci aspetta.: Dal GF VIP 7 a ...

Tra questi, c'èche, dopo aver abitato la Casa di Cinecittà nell'ultima edizione, potrebbe presto debuttare in radio . GFVip,pronto al debutto in radio Il programma ...Tra gli invitati c'erano gli Incorvassi, ovvero Micol Incorvaia ed, più innamorati che mai, e Guendalinacon Federico Perna, per tutti Cuore, scatenata come non mai. Anche ...... dalla sorella Micol ae GuendalinaArticolo successivo Giorgia e il compagno Emanuel Lo innamorati al mare

Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi pronto a debuttare in un ... ComingSoon.it

Edoardo Tavassi, ex gieffino dell'ultimo GFVip, potrebbe presto trovarsi in una nuova avventura in radio Ecco cosa sappiamo!Dopo la lunga storia d’amore con Paolo Ruffini e quella più breve con Edoardo Tavassi, fratello della più nota Guendalina, l’artista è ripartita da Patrizio. La relazione tra i due è stata ...