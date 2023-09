Edizione speciale della Papa Gio Run | oltre alla corsa anche uno spettacolo teatrale

(Di mercoledì 6 settembre 2023) BERGAMO. Iscrizioni aperte per la non competitiva che si svolgerà il prossimo 23 settembre e il cui ricavato andrà in beneficenza all’Associazione Paolo Belli.

Ma anche il Cardinale Matteo Maria Zuppi, inviatodel Vaticano per la missione di pace tra ... Un'di esordio che trasformerà la città di Parma in un palcoscenico con due giorni di ...Ma la lunga intervista è stata un momentoanche per ripercorrere la lunga carriera della conduttrice , che l'ha vista condurre anche il Festival di Sanremo nel 2010 . Un'tutto ...... Vision Milan Glass, dal 4 al 10 settembre, accompagna il rientro in città dei milanesi puntando a bissare il grande successo ottenuto da The Italian Glass Weeks,realizzata nel ...

Venezia80: a Materia Viva edizione speciale del Green Drop Award Eco dalle Città

Una vetrina speciale sarà dedicata al metaverso per offrire ai visitatori uno sguardo interattivo e inclusivo sulle specificità territoriali. L’edizione 2023, nella giornata conclusiva, celebrerà con ...Intanto, ovviamente sul campo, in occasione del Tabac Classic GP Assen 2023. E poi, con una moto in edizione speciale. La gara si terrà il prossimo week-end (8-10 settembre 2023), dove ci saranno ...