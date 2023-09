E’ SEMPRE MEZZOGIORNO | ANTONELLA CLERICI RIAPRE LA CUCINA DI RAI1 TRA ALLEGRIA E NUOVI GIOCHI

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna lo show condotto da: “È!”, il format originale realizzato da Intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me, sarà di nuovo in onda ogni giorno alle 11.55 su Rai 1 a partire da lunedì 11 settembre. A casa di“È!”. Mentre si prepara il pranzo per una grande famiglia c’è chi entra, chi esce, chi si occupa dei prodotti, chi prepara un dolce e chi porta semplicemente la propria. Tutti danno una mano e tutti insieme, tra un piatto e l’altro, tra una risata e un gioco, commentano ciò che accade nella vita di tutti i giorni. La nuova edizione, pur nella continuità con le precedenti, presenterà ...

...punti di riferimento dei musicisti del. È una realtà importantissima per il Sud d'Italia, per l'altissimo numero di produzioni svolto negli anni ed offerta ad un territorio...Antonella Clerici non trattiene l'emozione. La conduttrice di È, programma in onda sul primo canale Rai, si è collegata con il Tg1. Qui Clerici ha ripercorso la sua carriera, ricordando un amico e collega: Fabrizio Frizzi . E proprio per l'...... con punte fino al 50 per cento in alcune aree dl, dalle Puglie alla Sicilia fino al ... ma nel venderlo a fronte di un mercatopiù complesso. Per più motivi: frena l'aumento dei ...

Quando inizia “È sempre mezzogiorno 2023” La data di partenza del show culinario di Antonella Clerici SuperGuidaTV

Tante le novità di E’ sempre mezzogiorno ma il cast resta lo stesso, si aggiunge qualche new entry, nessuno resta a casa. Il pubblico non è contento per tutti ma scopriremo puntata dopo puntata i ...che vi accompagnerà nel weekend con il calore e l’affetto di una vera famiglia italiana. La quarta stagione di “È sempre Mezzogiorno!” con Antonella Clerici è pronta a prendere il via l’11 settembre,… ...