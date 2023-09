E’ morto Giuliano Montaldo | il regista aveva 93 anni

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Era il decano dei registi italiani. La famiglia ha fatto sapere che non si terranno cerimonie funebri pubbliche Lutto nel mondo del cinema italiano, èil93, nato a Genova il 22 febbraio del 1930, ènella sua casa romana. Il cinema perde il suo decano più amato. Dopo gli inizi come attore, ‘Achtung! Banditi!’ di Carlo Lizzani, decise di stare dietro la macchina da presa esordendo danel 1961 con ‘Tiro al piccione’. Il successo arrivò nel 1967 con alcune produzioni americane come ‘Ad ogni costo’ e il celebre thriller ‘Gli intoccabili’ del 1969, che venne presentato al 22esimo festival di Cannes. Nei primi’70 diresse la celeberrima trilogia sul ...