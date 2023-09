È morto Gianfranco Corso | l' operaio rimasto intrappolato in un pozzo per salvare un collega

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ha lottato per una settimana in ospedale, ma non ce l'ha fatta. Insieme alla famiglia, viveva a Carpenedolo (Brescia) ormai da quindici anni il 44enne, l'all'ospedale Civile di Brescia a sette giorni di distanza dal terribile incidente sul lavoro avvenuto in un...