E M A Estintori | Protezione antincendio a 360 gradi

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 6 settembre 2023) E.M.A.Materialeè un vero punto di riferimento nel settore della produzione di, perché? È l’unico produttore a Bergamo e in tutta la provincia. L’azienda è nata nel 1962 come ditta individuale da Emilio Mangili e nel 1988 si è costituita in s.n.c. Da quel momento, E.M.A. è cresciuta fino a diventare uno dei pochi produttori dia livello nazionale. Oggi, dalla sua sede di Alzano Lombardo in provincia di Bergamo, E.M.A. è in grado di servire sia professionisti che titolari di aziende in tutta la Lombardia e il resto del territorio italiano. Un passo cruciale per la sicurezza L’installazione di un impiantorappresenta una misura fondamentale per migliorare la sicurezza di un edificio. Questi sistemi consentono di rilevare tempestivamente eventuali ...