Due sorelline violentate per anni in famiglia | Mamma e papà sapevano

Leggi su agi

(Di mercoledì 6 settembre 2023) AGI -di abusi su due, per giunta commessi ine "tollerati e agevolati" da una donna che avrebbe tentato di coprire le responsabilità dei congiunti. È una nuova storia dell'orrore che viene da Palermo, dopo la violenza di gruppo su una diciannovenne che ha portato in carcere sette giovani Tre uomini e una donna sono stati arrestati dai carabinieri di Monreale con le accuse di violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e lesioni personali con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di discendenti, con abuso di autorità e nei confronti di minori di 10. Le vittime sono due sorelle, che hanno oggi 13 e 20, e sono parenti stretti degli indagati. L'inchiesta, coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, - si legge in una nota del comando provinciale dei ...