Due soccorritori pugliesi per uno speleologo americano bloccato ad un chilometro di profondità in Turchia Fra loro Orlando Lacarbonara di Martina Franca

L'elicottero è quindi ripartito per imbarcaredella guardia di finanza e li ha lasciati il più vicino possibile alla vittima, per poi partire per un'altra missione. Altri...... 16 di loro furono ritrovati vivimesi e mezzo dopo dai. Testimonianze, aneddoti e interviste dei sopravvissuti per ricordare quella straziante vicenda. Appuntamento lunedì 18 ...Giunti sul posto con una squadra ordinaria e una composta daAcquatici e operatori ... è giunto l'elicottero del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Venezia consommozzatori a bordo ...

Due soccorritori pugliesi per uno speleologo americano bloccato ad ... Noi Notizie

Un uomo australiano di 38 anni si è schiantato ed è morto praticando basejumping dopo essersi lanciato dalle Tofane sopra Cortina d’Ampezzo (Belluno) ...Il mezzo ha quindi trasportato nelle vicinanze due soccorritori della Guardia di finanza per raggiungere il corpo, mentre altri due tecnici del Soccorso alpino di Cortina, in supporto alle operazioni ...