Drusilla Foer lancia “Tanatosi”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 6 settembre 2023) foto di Serena GalloriniMILANO – Manca un mese esatto all’uscita del suo primo album, “Dru”, atteso il 6 ottobre prossimo. Eper l’occasione svela una nuova traccia inedita, “”, il cui video – particolarmente toccante – è disponibile online da oggi, ma soprattutto annuncia per la sera del 5 ottobre al Blue Note di Milano un concerto unico, intimo e irripetibile, durante il quale presenterà tutti i brani dell’album in anteprima dal vivo, accompagnata sul palco da sei musicisti e dal trio vocale delle Blue Doll’s, in una special night che condurrà al momento della release ufficiale del disco. I biglietti per il concerto, un’occasione unica, pensata per condividere con i fan più affezionati un momento a lungo atteso, sono in vendita da oggi su Ticketone. Pubblicato da BMG e prodotto da Best Sound con la produzione ...