“Droni russi in un Paese Nato” | dalla Romania parte il rischio escalation

Lunedi' Kiev aveva denunciato che, durante un raid notturno contro un porto ucraino sul Danubio, erano esplosi in territorio romeno, Paese membro della Nato. La notizia era stata smentita ...Il capo dell'amministrazione di Odessa Oleg Kiper ha riferito inoltre di un attacco dinel ... "Lo abbiamo capito dopo che ise ne sono andati e i nostri ricercatori sono andati lì per ...La Nato non ha alcuna indicazione che i detriti ditrovati sul territorio rumeno siano stati causati da un attacco intenzionale lanciato da Mosca contro la Romania, ha detto giovedì il capo dell'alleanza atlantica Stoltemberg. "Non abbiamo ...

Guerra Ucraina Russia, Romania: "Pezzi drone russo caduti su nostro territorio" Adnkronos

Questo rende l'offensiva estramemente difficile" ha poi proseguito. Nuovi droni abbattuti sulla Russia Due droni che volavano sopra la città russa di Rostov sul Don sono stati abbattuti nel corso ...Il rischio di escalation nel Caucaso meridionale è concreto: Israele e Turchia inviano armi agli azeri; l'Armenia si ritira dal Csto, prende le distanze dal ...