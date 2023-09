Dramma familiare di Bottanuco | oggi l’interrogatorio del padre che ha ucciso il figlio

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Bergamo. È in programma stamattina (mercoledì 6 settembre)di convalida di Paolo Corna, 77 anni, in carcere da domenica con la pesante accusa di omicidio volontario aggravato dal grado di parentela per avera coltellate il54enne Giambattista. L’uomo, difeso dall’avvocato Barbara Bruni, spiegherà anche davanti al Gip quello che ha già raccontato ai carabinieri della stazione di Capriate San Gervasio e del Nucleo Radiomobile di Treviglio, che lui stesso ha chiamato dopo aver colpito con tre fendenti il primogenito, con problemi di tossicodipendenza. All’origine delavvenuto dell’abitazione di via Casterlotto 24 a, ci sarebbe proprio la droga e le continue richieste di denaro che il 54enne avanzava nei confronti dei genitori. ...

Sono stati giorni difficilissimi per la conduttrice e attrice Maria Grazia Cucinotta, il suoè iniziato l'8 agosto quando la sorella Lilla si è recata al pronto soccorso per un problema di cuore, tuttavia dopo essere svenuta più volte i medici hanno richiesto una TAC e da lì ...I media non lo dicono tanto, perché non si informa sui media" riguardo aldel disagio ... Sono classicamente definiti come fattori protettivi l'avere una rete sociale eefficace, avere ...Performance attoriali di livello per unche non fa sconti Grazie alla solida regia di Enrico ... Una storiasenza compromessi che scava nella relazione madre/figlio sviscerandone ...

Ascolta i fiori dimenticati, un dramma familiare potente con un'ottima fotografia MYmovies.it

Una di queste storie commoventi riguarda l’attrice e conduttrice italiana Maria Grazia Cucinotta, che ha recentemente aperto il suo cuore ai fan riguardo al dramma familiare che ha colpito sua sorella ...L'attore turco Can Yaman lancia dure invettive contro i fan: il bacio con Francesca Chillemi è ora di dominio pubblico.