Draghi all' Economist | no a un ritorno a vecchie regole di bilancio

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L'Europa deve cambiare per affrontare le nuove sfide condivise e tornare a, come il Patto di stabilità, sarebbe la "scelta peggiore", mentre è necessario "creare un'unione più stretta". ...

auspica un'"unione fiscale" nella zona euro, le cui prospettive stanno paradossalmente migliorando perché "la natura della necessaria integrazione fiscale sta cambiando". Il combinato disposto ...... ma per settori industriali alla frontiera dell'innovazione, come quelli legati'economia green; ... È il Pnrr, ottenuto dal governo giallo - rosso e avviato con Mario. Con il Pnrr, arrivano ......piu' in un momento in cui si pianifica l'allargamento ai Balcani e'Ucraina. Continua a leggere su Tg. La7.it - Nell'Eurozona servono nuove regole e piu' sovranita' condivisa. Mario...

Draghi all'Economist: "Nell'Eurozona servono nuove regole e sovranità condivisa" Sky Tg24

L’ha affermato l’ex presidente del consiglio Mario Draghi in un intervento pubblicato oggi dall’Economist. “Le strategie che hanno garantito la prosperità e la sicurezza dell’Europa in passato – la ..."Meloni una fuoriclasse, la sua reputazione all'estero è molto alta". L'imprenditore testimonia la stima di cui il premier gode fuori confine, smentendo le fantasie progressiste sull'Italia "isolata" ...