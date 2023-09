Dopo l' alluvione | l' Emilia Romagna vuole più cemento La Giunta Pd inciampa e cassa la valutazione ambientale

... vi accusa di aumentare i prezzi in corrispondenza con le calamità naturali, come l'in ... Alla fine " tassatassa " la disponibilità a viaggiare può risentirne". Come lei sa, Lufthansa ......anche per la ripartenza dei territori colpiti dall', migliorando l'esistente senza senza ideologie, senza burocrazia, con la concretezza che ha sempre contraddistinto il territoriola ...Verso l'Italiaaver perso potenza in Grecia, nelle prossime ore il ciclone Daniel si sposterà in direzione della Sicilia, dove potrebbe trasformarsi in un "medicane" (un uragano mediterraneo). ...

Alluvione in Grecia: Volos in ginocchio per le inondazioni dovute al forte maltempo Corriere TV

L'alluvione del 9 e 10 febbraio ha inflitto danni significativi ai territori e alle aziende dei comuni di Vittoria, Acate e Niscemi. In relazione a questa emergenza, Teresa Rosa, rappresentante degli ...L’alluvione del 9 e 10 febbraio ha inflitto danni significativi ... alla quale hanno partecipato i Sindaci di queste aree colpite( Vittoria, Acate e Niscemi). Dopo tale riunione, è stata inviata una ...