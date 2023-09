Dopo 8 mesi finalmente parlo io | le rivelazioni di Pino Insegno in Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 settembre 2023) L'Eredità cambia volto. Èa sostituire Flavio Insinna nel programma di Rai 1. In onda dal primo gennaio alle 18.45 con sette concorrenti fino alla "ghigliottina finale",rompe il silenzio. "ottodavvero io", è l'esordio durante la presentazione dei programmi della fascia Intrattenimento Day Time. Qui il conduttore ricorda di venire "da diverse esperienze in tv, da Reazione a Catena al Mercante in Fiera - e in ogni percorso, per me sempre difficile e dove ho dovuto spesso combattere, ho portato il mio essere attore, doppiatore, artista comico, presentatore". Una lezione però la conduzione gliel'ha data: "Come conduttore - ammette -, ho imparato che non ci si deve mai mettere al centro dell'attenzione, ma bisogna fare un ...