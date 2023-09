Donnarumma 'Con Spalletti faremo un grande percorso'

"Non conoscevo mister Spalletti pero' sappiamo tutti cosa ha fatto in questi anni e l'anno scorsoil Napoli quindi ero super ottimista - prosegue- Poi l'ho conosciuto qui e ...Conferenza stampa in casa azzurra. Gigioha parlato assieme a Gigi Buffon , nuovo capodelegazione azzurro nel nuovo ciclo di ... E' quigrande entusiasmo, aiuta tutti. La sua presenza ..."Siamo felici di riavere Buffonnoi". Così Gigionel corso di 'Azzurri live', la trasmissione in onda dal ritiro della Nazionale sui canali social della Figc. Il portiere azzurro è intervenuto insieme al neo capo ...

Psg, Luis Enrique infuriato con Donnarumma: grida e calcio alla panchina Corriere dello Sport

Gianluigi Donnarumma sarà il titolare di Spalletti ... L'esordio col club è un conto, quello con l'Italia è totalmente differente. Ero contentissimo la sera prima, ho un tatuaggio che lo ricorda...Il nuovo capo delegazione e detentore del record di presenze in maglia azzurra ha partecipato ad Azzurri Live assieme al portiere del Psg ...