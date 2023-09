Donnarumma “Con Spalletti faremo un grande percorso”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 6 settembre 2023) FIRENZE (ITALPRESS) – Il passato non si può cancellare, meglio concentrarsi sul presente e sul futuro. Sabato l'Italia torna ad affrontare nelle qualificazioni europee quella Macedonia del Nord che nel marzo 2022 stoppò la corsa degli azzurri verso i Mondiali in Qatar. “Ma non c'è rivalsa – assicura Gigionel corso di ‘Azzurri Livè sui canali social della Figc – Dobbiamo guardare prima di tutto a noi stessi e sicuramente sarà una partita importante. Sappiamo tutti che non siamo andati al Mondiale per quella partita – il riferimento alla sconfitta del Barbera – quindi siamo tutti un pò arrabbiati e abbiamo voglia di far bene e di vincere questa gara. Ma non sarà facile, c'ero anche io quando abbiamo vinto 3-2 in Macedonia (nel 2016, ndr). E' un campo complicato quindi ci sarà da prepararla bene, c'è da stare attenti però con la convinzione che possiamo fare ...