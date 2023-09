Doncic non basta | guarda gli highlights di Canada - Slovenia

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Ai Mondiali di basket ilbatte la100 - 89 e si regala la Serbia in semifinale.glidi- ...

Piange, invece, la Slovenia e piange anche Luka Doncic, così come imprecano i tifosi filippini che ... messa a rischio solo da un sussulto di Prepelic (sconfinato oltre il - 9) a 3' dalla sirena. Non bastano alla Slovenia i 26 punti con 4 rimbalzi e 5 assist del solito Doncic e i 22 con 5 rimbalzi di Klemen Preperic. E' mancato l'apporto del resto del quintetto, solo Dragic in doppia cifra, ...

Doncic, la vedette des Dallas Mavericks ... On s’est mis en position de gagner non par des exploits individuels mais par notre collectif, malheureusement je n’ai pas réussi à arracher la victoire”, a ...Luka Doncic (7) : comment ne pas être frustré par Luka cet après ... Jaka Blazic (5) : il fait lourd un peu non Score final, 100 à 89 pour le Canada qui accède pour la première fois de son histoire ...