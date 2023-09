Dma | sei giganti web nel mirino di Bruxelles Le incognite secondo da Empoli

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Sei mesi di tempo, non un giorno di più. Il messaggio dell’Unione europea a sei aziende Big Tech suona più come un’ultima chiamata: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta e Microsoft dovranno adeguarsi al Digital Markets Act (Dsa), il regolamento sui mercati digitali approvato dall’Unione, in quanto diversi servizi sono stati bollati come gatekeeper. In particolare, questo status è stato individuato dalla Commissione europea per ventidue servizi: per la rete sociale di TikTok, Facebook, Instagram e LinkedIn; per l’intermediazione di Google Maps, Google Pay, Google Shopping, Amazon Marketplace, App Store e Meta Marketplace; per la pubblicità di Google, Amazon e Meta; per i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero; per la condivisione dei video YouTube e per la ricerca su Google Search. È la prima volta che la Commissione designa dei gatekeeper, segnando di fatto ...