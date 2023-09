Dma | la Commissione europea ha scelto le 6 big tech che dominano i suoi mercati digitali

Laprevede che la, la potente autorità antitrust del blocco, debba essere informata di tutte le acquisizioni, indipendentemente dalle dimensioni. Uno dei principali obiettivi della ......impegnate in confronti privati e separati per convincere lache i loro servizi Bing e iMessage non sono sufficientemente grandi e impattanti da giustificare le restrizioni del. ...Il timing della notizia non è casuale, dal momento che laEuropea pubblicherà un elenco ...interessati avranno sei mesi (fino a marzo 2024) per conformarsi alle regole previste dal. Il ...

Apple e Microsoft non ci stanno a essere considerate gatekeeper ... macitynet.it

2. Microsoft sfida la Commissione Europea Alle 15:30 le azioni Microsoft aumentano dello 0,6%. Redmond ha contestato la possibile inclusione del motore di ricerca Bing nell’elenco dei gatekeeper ...Microsoft e Apple stanno apparentemente facendo pressioni per evitare che Bing e iMessage siano inclusi nell’elenco dei “gatekeeper” soggetti alle nuove regolamentazioni europee. Il Financial Times ri ...