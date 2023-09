Dl criminalità giovanile | dai 14 anni divieto di possedere un cellulare per i minori colpevoli di reati

(Di mercoledì 6 settembre 2023) La bozza del decreto di contrasto al disagio, alla povertà educativa e allale. Mille euro di multa ai genitori se il minore è ammonito dal questore, 2di carcere se il figlio non va a scuola. Alle scuole del Sud 32 milioni per potenziare l'organico dei docenti

Decreto Caivano, all'ordine del giorno ci sono le misure del governo contro la. Se n'è parlato nel corso della puntata di 'Stasera Italia' in onda il 6 settembre su Rete4. Ospite in studio Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato che ha stanato l'...... l'esecutivo vorrebbe unire in un unico testo dedicato alle problematiche dei ragazzi le misure urgenti di contrasto al disagio, alla povertà educativa e allaminorile e un ...Riqualificazioni, con un piano di investimenti da 30 milioni di euro ma soprattutto un decreto legge di "contrasto al disagio, alla povertà educativa e allaminorile". Nel testo ...