(Di mercoledì 6 settembre 2023) Un'attenzione sempre crescente alla questione dellaha portato all'elaborazione del decreto legge "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità". Esaminato in anteprima dal pre consiglio, il decreto entrerà ufficialmente in discussione nel Consiglio dei ministri previsto per domani. L'articolo .

Dl Caivano, osservatorio sulla devianza minorile e commissario straordinario. BOZZA Orizzonte Scuola

"Interventi in più di 2mila istituti del Mezzogiorno". Lo ha detto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, dopo la visita a Caivano che, dice, "rappresenterà un progetto pilota di Agenda Sud e ...Ieri Giorgia Meloni si è recata in una blindatissima visita a Caivano, salita alla ribalta delle cronache qualche giorno fa per uno stupro di gruppo in cui vittime e stupratori non superano i 14 anni.