...del quale dovrebbero trovare posto anche misure per la riqualificazione del quartiere, ... l'Autoritàper l'infanzia e l'adolescenza interviene per ribadire alcuni principi cardine. "La ...Ildell'infanzia: "Inasprire le pene non ...... l'interessato - prevede il testo della bozza - può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, alper la protezione dei dati personali". Più fondi per docenti a scuole del ...

Dl Caivano, Garante Infanzia: “Inasprire il sistema penale minorile non serve” Orizzonte Scuola

Dopo i fatti di Caivano, e non solo, arriva la risposta del Governo ... mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro 48 ore dal ricevimento della ...Quattordici articoli per contrastare la criminalità giovanile. Il governo presenterà il provvedimento in Consiglio dei ministri ...