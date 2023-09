Dl Caivano | Cucchi Avs | ' inasprire pene per minori è follia | non risolve problema criminalità'

Leggi su liberoquotidiano

Roma, 6 set. (Adnkronos) - "La destra al governo ha sempre un'unica soluzione per tutto: l'inasprimento delle. Dopo i rave, questa volta tocca aidi anni 14. Purae pura propaganda. E' assurdo pensare che lagiovanile, che spesso si annida in contesti sociali di particolare fragilità, possa essere combattuta col carcere". Lo afferma la senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra Ilariaalla vigilia del Consiglio dei ministri dal quale sono attese decisioni anche in tema di minorenni autori di reato. "Ancora più grave il divieto di spostarsi dal comune di residenza, condannando di fatto quei giovani a vivere in quello stesso ambiente tossico in cui sono nati e cresciuti, penalizzandoli quindi ulteriormente - prosegue-. Invece dell'inasprimento ...