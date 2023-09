(Di mercoledì 6 settembre 2023) Allenare un grande campione a volte può essere tutt'altro che semplice. Lo sa bene il team del campionissimoche dopo il successo contro Taylor Fritz agli Us Open è intervenuto in conferenza ...

Allenare un grande campione a volte può essere tutt'altro che semplice. Lo sa bene il team del campionissimoche dopo il successo contro Taylor Fritz agli Us Open è intervenuto in conferenza stamp a parlando anche del r apporto che ha con la sua squadra.... a quattro anni dalla nascita, del sindacato PTPA fondato dall'asso serbo Novak. Tutto ... Igià esistenti tra Vecchio Mondo (+USA) e Arabia Saudita sono intensi ma altalenanti come ...NOVAK: È un piacere avere Aaron [Rodgers, giocatore NFL, ndr] in tribuna stasera per la ... Cerco di mantenere e coltivarecon atleti di diversi sport perché, come atleta, ovviamente ...

Djokovic e i rapporti tempestosi col suo staff: “Non sono calmo…” Corriere dello Sport

Agli ottavi ha regolato il croato Borna Gojo, ai quarti ha annullato il padrone di casa Taylor Fritz col punteggio di 6-1 6-4 6-4, ottenendo l’ottavo successo in altrettanti incontri contro il ...Lo sa bene il team del campionissimo Djokovic che dopo il successo contro Taylor Fritz agli Us Open è intervenuto in conferenza stampa parlando anche del rapporto che ha con la sua squadra. Djokovic: ...