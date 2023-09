Diritto allo studio sempre più “lusso” | l’allarme dei presidi sui costi altissimi dei libri di testo

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 6 settembre 2023) Roma, 6 settembre – Ancora non si è tornati ufficialmente tra i banchi e l’Associazione nazionaleha già lanciatodopo quello di Federconsumatori: l’aumento del costo deiva dal 7 al 15%. La causa principale è il rincaro delle materie prime come ad esempio la carta, ma secondo ivanno trovate soluzioni “spartane”.diLa scuola deve fare i conti con gli aumenti dei prezzi. L’ultimo allarme in questo senso arriva dall’Associazione nazionale deie riguarda il caro-. “C’è stato un aumento tra il 7 e il 15% per i rincari delle materie prime come la carta e questo pesa sulle famiglie”, fanno sapere tramite il responsabile Mario Rusconi, membro del Consiglio nazionale. Un messaggio rivolto anche ...