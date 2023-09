Per quanto concerne i tennisti siciliani, moltoi due aretusei Sebastiano Cocola (Tc Siracusa) ...il percorso della quindicenne Elisabetta Allegra del Ct Palermo la quale ha avuto lain due ...Quando il Grifone retrocesse in B, un caro amico mi ribadì: 'in B che doriano!'. Ecco, il ... Se ciò non dovesse accadere, gli vorremo comunqueSiamo una società che vuole faree vi do la mia garanzia che lavoreremo sempre per ottenere il". . . 6 settembre 2023

Di Meglio: “Bene i provvedimenti sulla condotta degli alunni, ma attenzione a non sovraccaricare i docenti. Preoccupati per la possibile riforma dei tecnici” Orizzonte Scuola

Poi il massaggio, la fisioterapia, acqua e cibo per rifocillarsi, il briefing con il team per rivedere il match con gli occhi dei due coach, capire cosa si poteva fare di più e di meglio. E non è ...Oggi ha pubblicato uno scatto dopo l'intervento dove si mostra sorridente: "Operazione fatta. Tutto è andato bene grazie a Dio ora è il momento di riprendersi bene, lavorare tanto e tornare meglio che ...