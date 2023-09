Di Matteo conferma la versione di Giletti | Cairo gli chiese di incontrare Berlusconi

...per l'aumento di stipendi e pensioni e ladel taglio del cuneo. Siamo in totale sintonia con Giorgia Meloni". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,...- - > In Fvg sarà realizzato un hotspot per i migranti. Molti lo vogliono, nessuno lo vuole vicino a casa , ma è laarriva direttamente dal ministro dell'InternoPiantedosi , ieri in visita a Trieste: l' hotspot per migranti in Fvg si farà . D'altronde, il centrodestra in regione si è sempre detto ...Anzi, il partito diSalvini è già passato al contrattacco: 'In teoria sarebbe più ... Chedi ritenere sbagliato 'il linciaggio di un generale della Folgore che ha portato alto l'onore ...

Di Matteo su Giletti ai pm: “Mi confidò di Cairo e B.” Il Fatto Quotidiano

Sulla manovra e i rapporti all'interno del governo "ho letto ricostruzioni fantasiose. Saremo unanimi, concordi, seri e concreti. Abbiamo davanti 4 anni abbondanti e porteremo avanti gli impegni presi ...Sulla manovra nessuna tensione nel governo. A poche ore dal vertice a Palazzo Chigi sulla legge di Bilancio è Matteo Salvini a dissipare ogni dubbio. 'Si va verso la conferma del taglio del cuneo fisc ...