Di Lorenzo capitano dell’Italia? Arriva la decisione di Spalletti

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 6 settembre 2023)laufficiale in merito a colui che sarà ildella Nazionale Italiana: la news su Di. Da ormai qualche giorno si respira aria di sosta in quel di Napoli ed in tutte le città facenti parti del campionato italiano. Dopo appena 3 giornate infatti, la Serie A ha lasciato il proprio posto alle varie Nazionali, vista la necessità di portare a termine nel più breve tempo possibile eventi come le qualificazioni ad Euro2024. Saranno infatti ben 3 le soste che terranno a bada il principale torneo italiano di calcio prima della fine del 2023, con la prima pausa che ha portato lontani da Castel Voltuno ben 15 calciatori azzurri. Ben 12 di essi saranno dunque impegnati nei match di qualificazione in Europa, con veri e propri derby attesi nelle prossime settimane. Sarà infatti scontro Kvara-Ostigard ...